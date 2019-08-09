"Нафтогаз" оспаривает постановление Кабмина о новых ценах на газ

Нафтогаз в Окружном административном суде оспаривает решение Кабмина. Фото: Hromadske

"Нафтогаз" оспаривает постановление Кабмина, которым были изменены расчеты цены газа для населения.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева. Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление Правительства от 5 июня 2019 №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 3 апреля 2019 №293". Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", - говорится в сообщении.

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Правительство разработало новый механизм определения стоимости газа. Если рыночная цена для промышленности будет ниже установленной правительством для населения, то и последняя снизится. Если энергоноситель для промышленности подорожает, украинцы не будут платить больше. На май розничная цена газа для населения составляла 8247 грн за 1 тыс. Куб. м, по новой формуле.