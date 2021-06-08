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вторник, 08 июня 2021 15:35

Надвигаются грозы с градом и шквалами

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9 июня повсюду в Украине пройдут грозы и ливни.

В отдельных районах ожидаются град и шквалы, сообщает Укргидрометцентр. Порывы ветра будут достигать 15-20 м/с.

"Объявили первый уровень опасности, желтый", - говорится в сообщении.

В большинстве районов Волынской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областей предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

 

В Киеве завтра днем пройдет кратковременный дождь с грозой, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит +13. ...15°С, днем ожидается +23...25°С.

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Лето в Украине будет в этом году довольно жаркое. Температура воздуха будет достигать +40°С. Хотя в ближайшие дни будет преобладать прохладная дождливая погода, температура воздуха существенно повысится после первой декады июня.

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Дата
08
июня

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