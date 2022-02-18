Надвигается непогода: украинцев расстроили прогнозом на выходные

Суббота в Украине будет ветреной.

Порывы время от времени могут достигать штормовых значений в 15-20 м/с, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Это не значит, что ветер будет непрерывно носиться и гудеть, как в кино о полярниках. Уже в воскресенье юго-западный ветер станет слабее", - говорится в сообщении.

19 февраля дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных, северных областях, местами в Центре и вечером может достичь Харьковской области. На остальной территории - без осадков.

20 февраля осадки более вероятны на Западе. На значительной части территории будет сухо, но к вечеру в воскресенье возможны дожди в Южной Украине. Дневная температура на выходных в большинстве областей будет высокой, составит +4...9°С. В ночные часы возможны мороз и мокрый снег, а утром еще и гололедица.

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Автор: facebook.com/tala.didenko 19 февраля дождь, местами с мокрым снегом, ожидается в западных и северных областях

В Киеве в субботу прогнозируют дождь, возможно с мокрым снегом. Будет ветрено. Ночью до -2°С, днем +5...7°С. Утром будет скользко. В воскресенье в столице осадков не ожидается. Ночью 0...+2°С, днем около +6°С.

18 февраля порывы ветра в Украине обесточили 90 населенных пунктов в четырех областях. Восстановлением электроснабжения занимаются бригады облэнерго.