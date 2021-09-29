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среда, 29 сентября 2021 20:23

"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт

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&quot;Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана&quot; - эксперт
Павел Ковтонюк: "Кадров у нас более чем достаточно. Не хватает кадров квалифицированных". Фото: Сергей Старостенко

До запуска медицинской реформы в отечественной медицине развивались только денежные направления. Сейчас же происходит развитие таких важных направлений, как семейная медицина. Отток украинских врачей в Европу следует компенсировать путем привлечения врачей из менее развитых стран.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал эксперт в области медицины Павел Ковтонюк.

"Кадров у нас более чем достаточно. Не хватает кадров квалифицированных, – говорит он. – Баланс кадров не соответствует потребностям – он формировался под действием других факторов, не всегда соответствовавших потребностям людей".

До реформы медицина развивалась хаотично. Все смотрели, какие направления наиболее денежные. Неденежные, такие как семейная медицина, у нас до сих пор неразвиты. Хотя она является основным направлением медицинской системы, утверждает эксперт.

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"Сейчас динамика развития впечатляющая – потому что туда пошли средства из программы медицинских гарантий. В течение десяти лет мы будем наблюдать процесс этого перепрофилирования. Программа медицинских гарантий формирует спрос, а на это нужно время. Университет учит врача шесть лет. Поэтому этот процесс изменений будет продолжаться. Лучше чтобы он был управляемым, чтобы у правительства была стратегия, чтобы он стимулировал переток в определенные специальности", – говорит он.

Украинские врачи уезжают за границу, но это нормальный процесс миграции, утверждает Ковтонюк.

"Говорят, что врачи массово уезжают. Они уезжают, но не массово. Едут талантливые врачи. Люди всегда ищут лучшую работу за рубежом. Украинские врачи уходят в Польшу и Чехию, польские и чешские – в Германию, немецкие – в Великобританию и США, американские – в Австралию и Новую Зеландию. Это нормальный процесс миграции. Нам не хватает стратегии привлечения талантливых врачей из стран, менее развитых, чем мы – из Молдовы и Казахстана. Мы тоже должны бороться за таланты, так же как борются за наши. Этот процесс уже начался, но лучше чтобы он был управляемый ", – заключает он.

Полное интервью с Павлом Ковтонюком читайте в журнале "Країна"

1 апреля в этом году стартовал второй этап медреформы. Коммунальные медучреждения получают средства по договорам с НСЗУ – чем больше пациентов, тем лучше финансирование. Больницы получают финансирование на те услуги, которые предусмотрели в договорах с Национальной службой здоровья Украины.

В рамках реформы действует Программа медицинских гарантий – 27 пакетов бесплатных медуслуг. На ее реализацию выделили 72 млрд грн. Предоставляют бесплатную первичную, госпитальную, экстренную, специализированную амбулаторную и паллиативную помощь и реабилитацию. Также действует полная или частичная оплата препаратов по программе "Доступные лекарства". Направление на бесплатную консультацию узкопрофильных специалистов предоставляет семейный врач.

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