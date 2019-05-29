"Надо отделить политику", - рассказали, как можем достичь энергонезависимости

Игорь Бураковский: в экономике нет ничего бесплатного, поэтому за ресурсы следует платить адекватную рыночную цену. Фото: Тарас Подолян

Мы - украинцы - все время позиционируем себя как несчастного потребителя, выпрашиваем ресурсы в кого-то. Должны перейти к парадигме "клиент (потребитель) - это король". А для этого нужна соответствующая политика.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит экономист Игорь Бураковский.

"Прежде всего следует осознать, что энергонезависимость - это эффективная экономика и работающий рынок. А в экономике нет ничего бесплатного, поэтому за ресурсы следует платить адекватную рыночную цену", - объясняет эксперт.

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Учитывая то, что энергетические рынки монополизированы, важно повысить роль Антимонопольного комитета, отмечает экономист.

"Поскольку цена для населения регулируется государством, возможно следует пересмотреть инструменты антимонопольного регулирования в сфере энергетики и имеющиеся механизмы ценообразования.

Когда речь идет об энергетике, нужно отделить политическую составляющую от экономической. А это, в общем, фундаментальный вопрос для украинской системы управления. Энергетическая политика не может быть инструментом социальной защиты. Цена на газ всегда будет кого-то не устраивать. И здесь мы возвращаемся к вопросу об адресной помощи социально уязвимым слоям населения, которые в том числе не могут заплатить за коммунальные услуги. При этом целевые субсидии надо тщательно контролировать", - добавляет Игорь Бураковский.

Полное интервью с Игорем Бураковским читайте в журнале "Країна" от 30 мая.