"Надо о серьезных вещах сказать" – Сущенко растрогал рассказом о сыне

Сын Максим записывал видеообращение и писал письмо Путину с просьбой освободить Романа Сущенко. Фото: Reuters

Журналист Роман Сущенко по письмам поддерживал связь с сыном Максимом, которому на момент задержания украинца было 8 лет.

Об этом Сущенко рассказал на совместной с адвокатом Марком Фейгиным пресс-конференции.

"Это все произошло внезапно и ужасно. Я оказался в тюрьме в Москве, а семья осталась в Париже. Жена нашла слова, объяснила сыну, какая ситуация и куда отец попал. Я себе могу представить, какой был стресс психологический у ребенка. Я до сих пор не видел его обращения - он записывал. Я до сих пор готовлюсь к серьезной работе, поскольку потерянные 3 года нужно наверстывать, нужно о серьезных вещах сказать.

Но меня радует, что мы общались через письма. Я пытался объяснить, что у нас большое будущее. Мотивировал его, хвалил достижения, о которых я знал. Рисовал машины, писал стихи, что мы поедем туда и туда. Пытался создать в его воображении какие-то образы. Потом я понял, что это был достаточно взвешенный и интуитивно правильный путь, поскольку с зимы этого года мне начали писать письма его одноклассники, классный руководитель", - поделился Сущенко.

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Журналиста "Укринформа" Романа Сущенко задержали 30 сентября 2016-го в Москве, куда он прибыл с частной поездкой из Парижа. 7 октября 2016-го ему предъявили обвинение в шпионаже. Московский суд приговорил Сущенко до 12 лет заключения в колонии строгого режима. После задержания сын Максим в видеообращении просил отпустить отца домой. Позже написал письмо напрямую Владимиру Путину со словами "Мне 9 лет и один я семью не потяну. Так что выручите меня". 7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди других, на Родину вернулся и Сущенко.