Надо больше работать, а не читать мотивационные книги - Ярославский от том, как стать миллионером

 
Ексклюзивы
1/5
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Путин подходит к завершению политической карьеры и настроен вернуть СССР: что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 765
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
"Сосед выводил собаку - избили": рассказы очевидцев из Казахстана
Просмотров: 360
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
1 Просмотров: 20727
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Просмотров: 1548
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
1 Просмотров: 19026
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Просмотров: 13122
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
7 Просмотров: 6453
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Вместо Google: есть ли шансы у конкурентов поисковика №1
Просмотров: 855
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
"Удалите с мобильных московскую музыку!" - как поют уникальные гуцульские колядки в деревне, куда едут туристы со всего мира
Просмотров: 2538
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Садовой угощал пампушками: как прошло рождественское шествие звездарей во Львове
Просмотров: 1755
Фото
Все фото
24
3
19
3
6
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Хогвартс-экспресс: как во Львове людей катал ретро-поезд - фоторепортаж
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
Музей одного экспоната: на Волыни появилась необычная локация
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Кейт Миддлтон отмечает 40-летие: королевский двор опубликовал фото герцогини
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
Видео
Все видео
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
На Прикарпатье пять тысяч колядников спели вместе и установили рекорд Украины
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
Подумали, что это мешок: утренняя пробежка одесситов завершилась "рождественским чудом"
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
В центре Хмельницкого "засветили" елку из машин: видео момента
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
Интервью
1/5
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 4698
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3645
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 2043
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3267
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1719
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 459
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
понедельник, 10 января 2022 14:08

Надо больше работать, а не читать мотивационные книги - Ярославский от том, как стать миллионером

  Комментировать
 

Украинский бизнесмен из топ-10 Forbes Ukraine Александр Ярославский не читает книг в духе "Как стать миллионером", а предпочитает произведения классической литературы и общение с людьми, у которых есть чему поучиться.

Об этом он поделился в откровенной беседе с ведущими канала на YouTube Football Hub журналистами Игорем Цыганыком и Александрой Лободой.

"Я не читаю книг "Как стать миллионером". Лучше им просто стать, а для этого нужно побольше работать", - сказал владелец группы DCH. "Конечно, я читаю книги, но это не книги "Как стать миллионером". Я стараюсь общаться с умными людьми и брать у них лучшее. Всегда прислушиваюсь к мнению людей, у которых можно чему-то поучиться", - продолжил Ярославский, один из наиболее известных в Украине и мире украинских бизнесменов, среди партнеров которого представители династии Ротшильдов и международные финансовые институты.

"На меня произвела большое впечатление трилогия Драйзера "Финансист", "Титан" и "Стоик". А вообще люблю О'Генри, Чехова, Толстого…", - сказал также бизнесмен в ответ на вопрос о том, какие книги изменили его взгляды на жизнь.

Ранее в интервью для Forbes Ukraine Ярославский на вопрос о своих настольных книгах назвал бессмертные творения сатириков Ильфа и Петрова "12 стульев" и "Золотой теленок", отметив: "Только книги не на столе, а в памяти". В другом интервью он также упоминал в числе значимых для себя книг "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд.

Football Hub
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Надо больше работать, а не читать мотивационные книги - Ярославский от том, как стать миллионером». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
января

Самая большая трамвайная авария: водитель заснул за рулем

Самое читаемое
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
Пшонка-style по-полтавски или дом Зевса: почему к подъезду в центре города водят туристов
23
 1 Просмотров: 20718
&quot;Всех начали расстреливать люди из России&quot; - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
"Всех начали расстреливать люди из России" - как украинцы и казахи выходили против Путина: фото и видео
19
 1 Просмотров: 19017
&quot;Возвращайся обратно в помойную страну&quot; - российского тиктокера развернули в аэропорту
"Возвращайся обратно в помойную страну" - российского тиктокера развернули в аэропорту
6
 Просмотров: 15813
&quot;Сложный разговор&quot;: завершились переговоры между РФ и США
"Сложный разговор": завершились переговоры между РФ и США Просмотров: 14986
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
Эксперт объяснил, почему активизировались Янукович с Азаровым
 Просмотров: 13113
Общество
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние
"Тысячу Зеленского" смогут получить несовершеннолетние Просмотров: 63
В Польше сломалась украинская "Мрия" - "Антонов" направил самолет в помощь
В Польше сломалась украинская "Мрия" - "Антонов" направил самолет в помощь Просмотров: 720
"Тысяча Зеленского": на что украинцы тратят полученные деньги
"Тысяча Зеленского": на что украинцы тратят полученные деньги Просмотров: 225
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
Обнаружили уязвимость, "крадущую" персональные данные с iPhone
 Просмотров: 198
"Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19
"Виден конец": в ВОЗ спрогнозировали завершение пандемии Covid-19 Просмотров: 729
Больше всего комментируют
9
"Нас ведут на запад, против славян" - фанат российских войск и Лукашенка нардеп Шевченко наваял очередной пост
7
Никаких компромиссов с террористом Путиным! - украинцы вышли на митинг против диктатора
6
Президент с народом: Зеленский стал звездой "Буковеля"
5
Россия продолжает вводить войска в Казахстан
2
На гостелеканале "Рада" хвалят Лукашенко и армию Путина
Голосов: 58135
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть