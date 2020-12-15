Над столицей появится сверхпрочный флаг

Размер полотнища флага - 16 на 24 метра. Фото: pixabay.com

В Киеве на флагшток главного флага Украины поднимут новое полотно.

По своим характеристикам он будет более крепким и выносливым к зимней погоды, сообщает КГГА в своем Telegram-канале.

"Сегодня с 10:00 до 18:00 проходят плановые регламентные работы по замене полотна флага и технического обслуживания флагштока главного флага", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на флагшток поднимут новое полотно, проверят клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, подъемные механизмы.

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"Сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны. Размер полотнища флага - 16 на 24 метра", - пишут в КГГА.

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