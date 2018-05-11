Нацсовет внепланово проверит "Интер"

"Интер" проверят внепланово. Фото: Корреспондент.net

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит "Интер" после многочисленных жалоб.

Об этом говорится на официальном сайте Нацсовета.

На содержание показанного "Интером" концерта "Победа. Одна на всех" пожаловались Служба безопасности Украины, несколько украинцев и организация "Украинская Галицкая партия".

В СБУ считают, что в высказываниях ведущих концерта Андрея Доманского и Анастасии Даугуле содержались признаки пропаганды, других же возмутило, что "Интер" унижает их достоинство как граждан Украины и разжигает рознь.

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В частности, возмущение вызвало следующее высказывание ведущих: "Восемь миллионов украинцев погибли от рук фашистских захватчиков - это наша история, это наша генетическая память. И сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр полит кровью наших соотечественников".

9 мая около сотни активистов "Национального корпуса" и "Свободных людей" пикетировали телеканал, призывая отобрать у него лицензию и отменить трансляцию концерта.