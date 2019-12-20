Нацсовет проверит канал Мураева, который показывал пресс-конференцию Путина

Трасляция сопровождалась плашкой "Москва. Вживую". Фото: rubryka.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначили внеплановую проверку спутниковому телеканалу "НАШ". 19 декабря в его эфире транслировали пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба регулятора.

"В эфире зафиксировали трансляцию (в 13:08) пресс-конференции президента Российской Федерации В. Путина, которая сопровождалась плашкой "Москва. Вживую". Одновременно происходила прямая трансляция с улицы Крещатик в Киеве. Ее протитрувалы "Нацкорпус перекрыл Крещатик", - говорится в сообщении.

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В Нацсовете говорят, что текст зафиксированных высказываний указывает на то, что их основной темой является негативная информация в контексте вопросов, связанных с нацбезопасностью Украины и ее территориальной целостности.

"Эти факты имеют признаки нарушения законодательства Украины в сфере телевидения и радиовещания и информации", - сообщили в регуляторе.

19 декабря в РФ состоялась ежегодная пресс-конференция Владимира Путина с российскими медиа. Также там присутствовали представители и представительницы СМИ аннексированного Крыму и временно оккупированных территорий Донбасса.