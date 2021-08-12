Нацсовет назначил проверку "Интера" - показывали фильмы с российскими актерами

Перевырку назначили в период с 30 августа по 10 сентября. Фото: pixabay.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил проверку телеканала "Интер".

Соответствующее решение было принято на заседании 12 августа. Регулятор обнаружил: в эфире телеканала транслируют фильмы с российскими актерами, сообщили в пресс-службе Нацсовета.

В частности показывают фильмы с артистами, которые входят в Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности. Такими действиями телеканал нарушает законодательство.

Нарушение зафиксировали в конце июля и в начале августа 2021 года. Это уже третья проверка на телеканале.

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В эфире "Интера" показывали такие фильмы:

- "Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Говорухина;

- "Узник замка Иф" с участием Михаила Боярского;

- "Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

- "По семейным обстоятельствам" с участием Евгения Стеблова;

- "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Внеплановую проверку назначили с 30 августа по 10 сентября.

"Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для невыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассмотрены на заседании", - пишут в сообщении.

В июне Нацсовет оштрафовал телеканал "НАШ" бывшего "регионала" Евгения Мураева. Должны заплатить 114 067 грн 50 коп. Обвиняют в разжигании вражды и распространении в эфире российской пропаганды. В эфире телеканала экс-нардеп Евгений Балицкий пытался исказить исторические факты и события в Украине.