Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко

 
Ексклюзивы
1/5
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
3 Просмотров: 1107
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
3 Просмотров: 1989
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3195
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 4050
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4410
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2304
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3744
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 4086
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3384
Фото
Все фото
14
3
12
11
4
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Активисты протестовали - требовали ремонта трассы
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Более 300 км без подзарядки: представили китайский электрокар за $26 тыс.
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
В джинсах и со внуками: что Порошенко делал на День Киева
Видео
Все видео
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Трупы россиян и поврежденная техника: появилось видео из освобожденного сирийского города
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1917
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 639
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6606
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2988
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 639
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 954
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 18:25

Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко

  Комментировать
Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко
Нацкомиссия готова к запуску нового энергорынка с 1 июля 2019 года. Фото: Ukr-space

Национальная комиссия по регулированию рынка электроэнергии и коммунальных услуг полностью готова к запуску нового энергорынка, который, согласно закону "О рынке электроэнергии", должен произойти 1 июля 2019 года. Об этом во время заседания Комитета парламента по топливно-энергетическому комплексу заявила глава НКРЭКУ Оксана Кривенко.

"Я понимаю, что регулятор (НКРЭКУ) готов к запуску рынка с 1 июля. Вы видите, что тестирование на платформе происходит. Уже 90% объема электрической энергии проходит через платформу, большое количество участников зарегистрировано, формируются цены. И идет моделирование всех возможных ситуаций, которые могут повлиять на рынок", - рассказала Оксана Кривенко.

По ее словам, регулятор (Нацкомиссия) уже прошел определенный процесс при открытии розничного рынка электроэнергии с 1 января 2019 года. И сегодня этот рынок уже работает, уже есть конкуренция.

"На платформах сегодня осуществляются операции 90% рынка. Мы это мониторим, мы это контролируем вместе, и проводим опрос участников относительно готовности (к запуску энергорынка с июля, - ред.). Конкретных проблем, что не работает платформа, например, их нет, мы такого не слышим", - отметила Оксана Кривенко.

Глава Нацкомиссии подчеркнула, что с запуском оптового энергорынка с 1 июля 2019 года бытовой потребитель будет защищен, поскольку уже было принято решение относительно спецобязательств (речь идет о механизме компенсации роста тарифов для населения через тариф для НАЭК "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", - ред.).

"Здесь мы не видим рисков, по бытовым потребителям - есть определенные рычаги, и через мониторинг, путем применения определенных ограничений мы можем урегулировать вопрос, чтобы не было резкого роста стоимости электроэнергии. У нас открыт к обсуждению определенный перечень нормативных актов нашего законодательства, мы еще можем внести изменения до 1 июля, чтобы нивелировать все проблемные вопросы, которые в плоскости регулятора", - сообщила Оксана Кривенко.

Напомним, производители электроэнергии в Украине выступают преимущественно за внедрение рынка с 1 июля. Таковы результаты опроса (исследования), проведенного изданием ExPro. По данным этого опроса, компании, генерирующие 77% всей электроэнергии, выступают за запуск нового рынка именно 1 июля 2019 года, как это установлено законодательством.

Напомним, Профсоюз работников энергетики и электротехнической промышленности призвал Кабинет Министров не откладывать реформу энергетического сектора и запустить оптовый энергорынок с 1 июля 2019 года.

По данным ряда экспертов и СМИ, в отсрочке или отмене реформы рынка электроэнергии заинтересован бизнесмен Игорь Коломойский, владеющий тремя ферросплавными заводами, где доля электроэнергии в себестоимости продукции составляет 50%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нацкомиссия готова к запуску энергорынка с 1 июля 2019 года - глава НКРЭКУ Оксана Кривенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

Сегодня Пахома Теплого - приметы и запреты

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 184911
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 3 Просмотров: 115558
Как жили украинцы в начале ХХ века
Как жили украинцы в начале ХХ века
14
 Просмотров: 29055
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 27326
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 24624
Общество
Зеленский встретился с представителями МВФ
Зеленский встретился с представителями МВФ Просмотров: 63
Рассказали о последних новостях на передовой
Рассказали о последних новостях на передовой Просмотров: 108
Военный поставлял амфетамин сослуживцам
Военный поставлял амфетамин сослуживцам Просмотров: 81
Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным
Бизнес в России: сколько предпринимателей считают это опасным Просмотров: 54
Почему Коломойскому не нужен Приватбанк
Почему Коломойскому не нужен Приватбанк
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
7
У вас 3 дня. Думай-те. Парубий ждет от Зеленского закона об импичменте
4
Шуфрич занес в ГПУ заявление на Порошенко
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
3
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
3
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
Голосов: 39225
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua