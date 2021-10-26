Национальный музей будет продавать NFT-коллекцию украинского искусства

Национальный художественный музей в сотрудничестве со стартапом STAMPSDAQ выпустит NFT-коллекцию украинского искусства.

В начале 2022 года все желающие смогут приобрести NFT-версии картин Александра Мурашко, Александры Экстер, Всеволода Максимовича, Николая Пимоненко и многих других классиков украинского искусства, сообщает пресс-служба музея в Facebook.

"Современная цифровая эпоха открывает новые возможности. Музей не стоит в стороне, а готов экспериментировать. Это возможность стать меценатом музея, ведь с каждого приобретенного NFT-токена музей будет получать роялти в размере 10% от стоимости токена, что станет весомой поддержкой будущих проектов", - говорится в посте.

Фото: facebook.com/namu.museum

NFT-коллекция будет работать на основе технологии блокчейн и будет иметь пять степеней редкости: обычный, редкий, супер редкий, ультра редкий и уникальный. Уровни неповторимости будут отличаться анимационными элементами в каждой работе.

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NFT или невзаимозаменяемый токен — это единица данных в цифровой книге, что называется блокчейном, где каждый NFT может представлять уникальный цифровой элемент. Каждый из них не взаимозаменяем. Американка 21-летняя Зои Рот, также известная как "девочка-катастрофа", за $430 тыс. продала свое самое популярное детское фото. Фотографию, которая в 2005 году стала мемом, как невзаимозаменяемый токен выставили на аукционе. Это уникальный актив, данные о котором хранятся на блокчейне Ethereum.