Националисты подрались с полицейскими под имением Левочкина

Столкновения возле имения владельца телеканала Интер Сергея Львовчкина / фото: Макс Требухов / lb.ua

10 мая в поселке Козин Обуховского района Киевской области, возле дома одного из владельцев канала "Интер" Сергея Левочкина, представители "Национального корпуса" провели акцию протеста из-за концерта, который вышел на канале 9 мая.

Вход в кооператив, где находится имение, охраняло около 50 полицейских, сообщает корреспондент Gazeta.ua

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"Мы требовали не выпускать концерт к 9 мая, в котором фашистскими преступниками назвали борцов за независимость Украины. Но концерт получился. Поэтому мы пришли на территорию, которая, как нам известно, принадлежит Львовчкин, чтобы напомнить ему, что мы заберем телеканал в него через его пророссийскую позицию", - говорят активисты.

Столкновения начались после того, как полиция перекрыла путь националистам, которые пытались прорваться к дому Левочкина.

Активисты обклеили недостроенный дом вроде Левочкина наклейками "Интер будет наш" и обрисовали его проукраинскими надписями.

"Оставим Сергею Левочкину послание, чтобы он знал, что с нацией нужно считаться", - пояснил активист Назарий Кравченко.

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Телеканал "Интер" 9 мая транслировал концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками". Соответствующее видео появилось в сети. В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтоб улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествия по нашей столице". 9 мая в Киеве около 100 активистов пикетировали здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта. Несмотря на это, концерт показали заявлениям ведущих.