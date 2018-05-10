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Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
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четверг, 10 мая 2018 14:30

Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины

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Пророссийские силы начали конкурировать за развал Украины
Юрий Бойко и Сергей Левочкин - всего лишь инструмент в планах Кремля, говорит нардеп Сергей Высоцкий. Фото: theinsider.ua

В Украине началась конкуренция пророссийских сил за деньги Москвы. В то же время Кремль использует их всех для провоцирования гражданского конфликта и развала страны.

Об этом Gazeta.ua сказал народный депутат, заместитель председателя Комитета по вопросам свободы слова и информационной политики Сергей Высоцкий.

"В России есть несколько сценариев относительно Украины. Например, Медведчук - это полная оккупация. А близкое к "Интеру" окружение - Фирташ, Левочкин, Бойко, часть "Оппозиционного блока" навязывают россиянам смену власти и курса. Если РФ поддерживает их на выборах финансово, организационно, то они обеспечивают "нейтральность", "никакого вступления в НАТО".

Накануне избирательной кампании идет жесткая пророссийская пропаганда и мобилизация всего антиукраинского электората. И риторика этой группы будет еще больше радикализироваться. Им надо конкурировать в глазах Кремля с Медведчуком. Чтобы пошло больше денег и Москва сделала ставку именно на них. Поэтому будут больше промосковскими и антиукраинскими в высказываниях.

Идет жесткая пророссийская пропаганда и мобилизация всего антиукраинского электората

Кремль понимает - если в Украине изменится власть на откровенно пророссийскую, это может спровоцировать большой гражданский конфликт. И фактически Украину расчленить.

Бойко, Левочкин, Фирташ, Медведчук - люди, которые, по замыслу Кремля, придя к власти, спровоцируют новый Майдан, на прогосударственные протесты. И на этом фоне можно будет делать хаос, "зеленых человечков" и оккупацию полностью.

В то же время, Западу покажут: в Украине всегда какие-то заварушки, она распадается и так далее.

План Кремля неизменный - развал Украины. А Левочкин, Медведчук - всего лишь инструменты.

Позиция "Интера" свидетельствует о том, что, возможно даже этого до конца не понимая, эти люди соревнуются с другими пророссийскими группами за право быть эффективным инструментом Кремля по уничтожению нашего государства.

Поэтому в следующем году перед голосованием будет еще радикальнее, еще больше провокаций. Они борются за промосковский, просоветский электорат. Им нужно его максимально мобилизовать. А как это сделать, как с помощью такого формата вещания, когда украинский канал полностью заменит собой российское телевидение по всем смыслам.

Когда в Украине не показывают "Россию 1", но есть "Интер". Сделают "Россию 1" или НТВ под вывеской "Интера". Еще увидим такое, что на голову не налезет", - говорит Сергей Высоцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"

Телеканал "Интер" 9 мая планирует транслировать концерт, в котором ведущие называют героев Украины "фашистскими преступниками".

Соответствующее видео появилось в сети.

В ролике телеведущий Андрей Доманский говорит: "Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников. А их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице".

Gazeta.ua
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10
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