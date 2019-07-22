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понедельник, 22 июля 2019 15:10

Националисты безопаснее в парламенте, чем на улице - политолог

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Националисты безопаснее в парламенте, чем на улице - политолог
Политолог Владимир Фесенко: голосовали не за кандидата, а за партийного представителя Фото: Телеканал 24

По итогам внеочередных парламентских выборов в Верховной Раде девятого созыва будут представлены пять политических сил. Об этом свидетельствуют предварительные данные Центральной избирательной комиссии.

Согласно данным обработки 50,24% протоколов, по партийным спискам в парламент проходят:

"Слуга народа" (42,44%) - 122 места.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (12,87%) - 37 мест.

"Европейская солидарность" (8,65%) - 25 мест.

"Батькивщина" (8,02%) - 23 места.

"Голос" (6,39%) - 18 мест.

Политолог Владимир Фесенко рассказал Gazeta.ua чего ждать от нового состава парламента и почему партия блогера Шария набрала значительный процент голосов.

Не произошло ничего неожиданного, экзит-полы показали те же тенденции - что и соцопросах накануне. О чем это говорит?

Неожиданности есть. Есть два рекорда. Первый - рекордный результат по партийным спискам у партии Зеленского. Огромное количество мандатов по мажоритарным округам. Возможно, иметь монопартийное большинство. Минисенсация - результат партии Шария. По другим измерениям результаты в значительной мере были прогнозируемые данными социологических опросов. Были волнения по "Голосу", но они прошли. В новом парламенте есть два полюса - партия Медведчука и партия Порошенко. Но доминируют другие силы. "Слуга народа" могут сотрудничать с "Голосом" и по многим вопросам с "Батькивщиной". Но что у меня вызывает много вопросов - большие различия в рейтинговых показателях между различными социологическими центрами, в частности между данными КМИС и Центра Разумкова. По "Голосу", например, все другие опросы показывали, что партия Вакарчука уверенно преодолевает избирательный барьер.

На выборах 2014-го Народный фронт набрал больше БПП, потому что украинцы подсознательно не хотели давать Порошенко неограниченную власть. Почему в этот раз поступили по-другому?

Сейчас другие настроения. Есть большое недоверие к старым политическим элитам. Спрос на новые лица сконцентрирован на Зеленском. Активность президента в июле сработала в пользу его партии. То, как он "воспитывает" чиновников, нравится большей части избирателей, которые голосовали за Зеленского на президентских выборах. Вот они и готовы поддержать президентскую партию. Это победа личности Зеленского, а не людей из списка "Слуги народа".

Чем руководствовались люди при выборе партии и мажоритарщика? Что на этих выборах победило?

Партийный фактор. На выборах по мажоритарным округам кандидатов больше половины самовыдвиженцев. Партийные кандидаты обычно дают 40-45 процентов, но депутатов больше партийных. Сейчас мы увидим гораздо больше партийных депутатов.

Многие одиозные персоны, которых не взяли в партийные списки, делали ставку на мажоритарке, но не прошли. Их победили юные и мало кому известны. Что это значит?

Голосовали не за кандидата, а за партийного представителя. Некоторые из этих людей могут оказаться случайными и депутатами работать не смогут. Кто-то сможет себя проявить. В парламенте возникнет новая проблема: огромное фракция, которой будет очень просто управлять. Внутри могут проявиться центробежные тенденции, внутренние противоречия, но это все равно останется мощным инструментом. По мажоритарке положительная новость в том, что голосование за Зеленского победило гречку во многих регионах. Старые не нравятся, новых не знают. Поэтому голосуют за партийного кандидата.

Почему "Свобода" набрала меньше партии Шария?

Это вызов для националистов. Они оказались разбросанными. На пророссийском фланге тоже своя конкуренция. Но в случае с Шарием сработала его личная популярность блогера. Новый феномен социальных сетей проявился и на президентских, и на парламентских выборах. Фанклуб Шария оказался достаточно многочисленным. У "Свободы" в прошлом году была огромная ошибка. Они легли под Порошенко. И часть ее голосов сейчас пошли ЕС. Националисты сузились до ядра. Плохо, что они не в парламенте. Там они более безопасны, чем на улице.

Насколько обновится ВР и есть перспектива, что это даст новое качество политики?

Есть две полностью новые фракции, которые будут играть первые роли. Поэтому шанс есть. На первых парах может срабатывать отсутствие опыта, но это не будет главной проблемой. Вопрос в том, насколько стабильным будет этот парламент. Присутствие "Голоса" дает возможность стабильности коалиции.

Кого можно назвать потерей для парламентаризма, с тех политических сил, которые не прошли?

Мы потеряли некоторых активных и эффективных депутатов. Это Егор Соболев, сейчас вместо него скорее всего будет Юрчишин. Не прошел Борислав Береза, работавший в составе нашей делегации в ПАСЕ.

Дмитрий Разумков намекнул на возможную монокоалицию партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва. "Сейчас говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов в Верховной Раде", - сказал он на брифинге в штабе. Сотрудничать партия будет со всеми политсилами, идеологические взгляды которых совпадают с "Слугой народа", указал политик. На вопрос о поддержке лидера "Голоса" Святослава Вакарчука на должности премьера Разумков не ответил конкретно, впрочем указал - в их команде достаточно людей, "которые могут соответствовать вызовам, которые есть в стране".

Автор: Екатерина Лукьяшко
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