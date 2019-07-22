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понедельник, 22 июля 2019 12:40

Разумков намекнул на монокоалицию

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Разумков намекнул на монокоалицию
Сотрудничать партия будет со всеми политсилами, идеологические взгляды которых совпадают с "слугой народа", указал политик. ФОТО: Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков намекнул на возможную монокоалицию партии "Слуга народа" в Верховной Раде 9-го созыва.

"Сейчас говорить о коалиции, видимо, не приходится, поскольку мы видим достаточно неплохие наши результаты. И мы еще не до конца видим результаты наших коллег или оппонентов по Верховной Раде", - сказал он на брифинге в штабе.
Сотрудничать партия будет со всеми политсилами, идеологические взгляды которых совпадают с "слугой народа", указал политик.

На вопрос о поддержке лидера "Голоса" Святослава Вакарчука на должности премьера Разумков не ответил конкретно, впрочем, указал - в их команде достаточно людей, "которые могут соответствовать вызовам, стоящим перед страной".

"У нас есть по 2-3 человека на каждую должность", - добавил он.

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По результатам более 35% обработанных протоколов на парламентских выборах, в парламент проходят 5 партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос".

На внеочередных выборах в Верховную Раду не голосовали более 14,7 млн украинцев. При этом общее количество избирателей, внесенных в список, составляет 29 млн 527 тыс. 744 человека.

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