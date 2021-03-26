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пятница, 26 марта 2021 05:26

Начинается трудный период пандемии Covid-19 - Минздрав

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Начинается трудный период пандемии Covid-19 - Минздрав
В Украине начинается трудный этап борьбы с пандемией. Фото: Reuters

В Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.

В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской ситуация уже стабилизировалась. После введения карантинных ограничений количество госпитализаций значительно снизилось, в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Самая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве — это до 80%", – сказал Степанов.

На желтом уровне эпидбезопасности находится только Херсонская область, остальные области – в оранжевом, или красном уровне.

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В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Привезли 215 тыс. доз.

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Дата
26
марта

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