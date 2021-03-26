Начинается трудный период пандемии Covid-19 - Минздрав

В Украине тяжелый период пандемии коронавируса будет до середины апреля.
В Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской ситуация уже стабилизировалась. После введения карантинных ограничений количество госпитализаций значительно снизилось, в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
"Самая загруженность коек с кислородом сейчас в Киеве — это до 80%", – сказал Степанов.
На желтом уровне эпидбезопасности находится только Херсонская область, остальные области – в оранжевом, или красном уровне.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Старт вакцинации им.Степанова украинцы оценили на "двойку" - опрос
В Украину прибыла первая партия китайской вакцины CoronaVac. Привезли 215 тыс. доз.
×
Комментарии