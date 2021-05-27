Начинается конкурс на должность главы Национальной службы здоровья

Главу НСЗУ будут выбирать повторно. Фото: РБК

С 27 мая стартует повторный конкурс на голову Национальной службы здоровья Украины. Именно она распоряжается деньгами, предназначенными для финансирования медицинской системы.

Продлится прием документов до 2 июня 2021 года, соответствующее распоряжение Кабинета Министров опубликовано на официальном сайте правительства.

Приглашаю кандидатов к участию в конкурсе! Это важно и касается каждого, ведь НСЗУ – это ключевой элемент в нашей системе здравоохранения, – написал в фейсбуке глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр подчеркнул, что НСЗУ "возглавить может только профессионал, который будет работать на результат, и болеет за медицину так же, как и наши медицинские работники, которые во время пандемии показали, насколько сплочены и преданны своему делу".

Претенденты на должность будут проходить тестирование и собеседование.

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Национальная служба здоровья Украины занимается финансированием всей медицинской системы. Например, направляет деньги для пациентов в медучреждения, оплачивает услуги для пациентов и компенсирует больницам деньги за предоставленные услуги. НСЗУ создали в рамках медицинской реформы, а зарегистрировали 30 марта 2018. Первым главой службы был Олег Петренко, но 4 декабря 2019 правительство уволило его по его же заявлению после смены главы МОЗ. Пока что обязанности руководителя НСЗУ временно исполняет Андрей Виленский.