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пятница, 08 января 2021 10:14

Начался жестокий карантин: какие будут действовать ограничения

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В Украине с 8 января начался жесткий карантин, который будет действовать до 24 января включительно. Карантинные ограничения будут касаться ряда сфер, как сообщает Кабинет министров.

В период локдауна заведения общественного питания смогут работать на вынос и доставлять заказы. Запрещается принимать посетителей в кафе, барах и ресторанах.

Также продажа непродовольственных товаров может осуществляться только за доставкой заказа. Покупателей в непродовольственных магазинах, на рынках и ярмарках запрещается принимать.

Проведение всех массовых мероприятий запрещается. Также не смогут принимать посетителей учреждения культуры.

Спортивные залы, фитнес-центры и бассейны прекращают деятельность в период жесткого карантина. Только спортсмены национальных сборных команд Украины и их тренеры смогут тренироваться в спортзалах за соблюдением противоэпидемических и санитарных мероприятий.

Запрещается посещать учебные заведения любой формы, кроме детских садиков.

Автор: kmu.gov.ua
  Начали действовать карантинные ограничения
Начали действовать карантинные ограничения

Те непродовольственные магазины, более 60% площади которых предназначены для торговли лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, бытовой химии, продуктов питания, средств связи, печатных средств массовой информации, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, средствами защиты растений, смогут работать и принимать покупателей.

ТРЦ могут принимать только при наличии отдельного входа в магазины, расположенные в торговых центрах и могут осуществлять торговлю разрешенной группой товаров.

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Также разрешается торговать горючим, бытовой химией и периодической прессой.

Деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), ремонт транспортных средств и деятельность по техническому обслуживанию разрешена.

Разрешена деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозки валютных ценностей. Также могут работать операторы почтовой связи.

Разрешается проводить медицинскую и ветеринарную практики.

Смогут принимать клиентов по предварительной записи парикмахерские и салоны красоты.

Отелям разрешается работать, однако зоны общего питания в них работать с 6:00 до 11:00.

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Работа общественного транспорта, междугородной и международной авто-, авиа- и железнодорожное сообщения разрешается.

Январский локдаун решили не переносить. Соответствующее решение было принято на совещании с президентом Владимиром Зеленским.

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