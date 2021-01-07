Жесткий карантин начнется 8 января. Фото: Reuters

Январский локдаун решили не переносить.

Соответствующее решение было принято на совещании с президентом Владимиром Зеленским, передает РБК-Украина.

"Будет карантин с 8 по 24 число. Как и предполагалось", - сказано в сообщении.

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Глава Минздрава Максим Степанов также подтвердил, что жесткий карантин переносить не будут.

"Как я и говорил ранее, у нас ничего не меняется, жесткий карантин с 8-го по двадцать четвёртое включительно", - сказал он.

Все ограничения, которые предусмотрены постановлением Кабмина №1236, остались в силе.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко выступил против введения в Украине жесткого карантина с 8 января. Сейчас в Черкассах ситуация с коронавируса контролируемая, заявил Бондаренко.