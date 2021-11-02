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среда, 03 ноября 2021 00:23

Началось тестирование украинской вакцины от Covid-19

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Началось тестирование украинской вакцины от Covid-19
Украина сделала свою вакцину от коронавируса. Фото: Reuters

В Польше проводят тестирование украинской вакцины против Covid-19.

Ученые будут испытывать украинскую разработку на мышах. Если этот этап пройдет успешно, то следующими станут опыты на трансгенных грызунах, уязвимых к коронавирусу, сообщает "Радио Свобода".

Первым этапом тестирования вакцины является испытание на обычных мышах. Первые результаты уже будут известны во второй половине ноября. После этого польские ученые перейдут к исследованиям на трансгенных грызунах: их будут заражать коронавирусом и вводить вакцину. На этом проект будет окончательно завершен.

Для последующего этапа необходима регистрация вакцины. В случае успешных лабораторных исследований в Польше разработку украинских ученых нужно протестировать на приматах и ​​добровольцах.

В основе вакцины – специальные гуманизированные дрожжи, которые могут модифицировать белки. Вместе с рецептором белка коронавируса, который "хватается" за альвиолы легких, они образуют смесь, которая будет действовать эффективно и стимулировать появление антител в организме.

Пока в Польше опробуют украинский препарат, ученые Института биологии клетки уже работают над следующим. Равно как и предыдущая, эта разработка является грантовым проектом. Однако она несколько отлична от предыдущей. ее можно изготовить как спрей, микстуру или таблетку.

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Вакцинированных украинцев, получивших две дозы препарата, уже более 7,9 млн., сообщили в Минздраве. В общей сложности провели 17 968 ​​898 прививок.

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