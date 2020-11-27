Начало Рождественского поста: чем питаться и как соблюдать

28 ноября начинается 40-дневный Рождественский пост, который продлится до 6 января.

Его еще называют Четыредесятницей и он последний, но самый длинный в году. Во времена раннего христианства верующие постились 7 дней перед Рождеством, но с XII в. продолжительность поста увеличили. Его установили, чтобы люди духовно окрепли ко дню Рождества Христова. Этому способствуют: покаяние, молитва, воздержание от страстей и дела милосердия, такие как помощь больным или нуждающимся.

В это время христиане восточного обряда не едят мяса, молочных продуктов и яиц. В понедельник, среду и пятницу запрещено употреблять рыбу и пить вино. Также действуют запреты на развлечения. Нельзя: злиться, лукавить, ссориться, осуждать кого-либо, делать клевету, гулять свадьбы и тем более венчаться. Тем не менее, крестить детей можно в любое время. Не стоит также заниматься сексом.

Автор: "Укринформ"

В течение поста можно употреблять следующие продукты: картофель и изделия из него, постный борщ, разного рода супы, грибы, каши, постные блины и вареники, свежие, консервированные и квашеные овощи, фрукты, ягоды, бобовые, сухофрукты, орехи, мед и тому подобное.

По понедельникам, средам и пятницам разрешено потреблять растительную пищу без масла. Во вторник и четверг разрешается горячая пища с маслом. Немного поблажек в меню во время поста действует по субботам, воскресеньям и на большие праздники до 2 января: Введение во Храм Пресвятой Богородицы 4 декабря, Андрея Первозванного 13 декабря, Николая Чудотворца 19 декабря. Разрешается употреблять рыбу, морепродукты и даже вино.

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С 20 декабря по 5 января наступает период, когда пост усиливается. Рыба и вино запрещены. Наиболее строгий постный день приходится на Сочельник, 6 января, то есть вечер накануне Рождества. Целый день верующие должны воздерживаться от еды, пока на небе не появится первая звезда. После вечерни разрешается горячая пища с маслом и традиционная сладкая каша - сочиво.

Пост может быть ослаблен для больных, пожилых людей, а также тех, кто тяжело физически работает. Пост могут не соблюдать беременные женщины и маленькие дети.

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В декабре 2020 года украинцы получат дополнительный выходной. Всего в первый зимний месяц будет 22 рабочих и 9 официальных выходных и праздничных дней.