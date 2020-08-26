Начались испытания нового лекарства от коронавируса

В Великобритании начались клинические испытания вакцины от коронавируса англо-шведской фармацевтической компании.
В испытаниях препарата примут участие около 50 волонтеров в Великобритании в возрасте от 18 до 55 лет. Некоторые из них уже получили дозу нового лекарства. В ходе тестирования эксперты обратят особое внимание на эффективность и реакцию организма на препарат, информирует The Guardian
По данным AstraZeneca, которая также занимается разработкой вакцины против коронавируса совместно с учеными Оксфордского университета, препарат под рабочим названием AZD7442 представляет собой комбинацию двух антител, произведенных идентичными иммунными клетками.
"Эти испытания являются важным этапом работы в разработке нашей комбинации идентичных антител с целью профилактики или лечения Covid-19", — заявил вице-президент биофармацевтического исследования компании Мене Пангалоса.
"Такая комбинация антител вкупе с запатентованной технологией продления периода полураспада антител к коронавирусу может повысить эффективность и длительность использования препарата, а также сократить шансы устойчивости вируса", заявил он.
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Ранее украинские ученые выяснили, что антитела, которые помогут в борьбе с Covid-19 могут быть у людей, переболевших другим типом коронавируса.
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