Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Автор: delo.ua Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире

10 декабря 1960 года одновременно в татарском городе Альметьевск и украинском Броды началось строительство крупнейшего в мире магистрального нефтепровода "Дружба".

Провод сводили 4 года. По нему должны были транспортировать нефть из России в страны Центральной и Западной Европы. Его маршрут длиной 5,4 тыс. км проходит через российские Самару, Брянск до белорусского Мозыря, где разветвляется на север в Польшу и Германию и на юг через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию. Российский отрезок нефтепровода эксплуатирует компания "Транснефть", украинский - ОАО "Укртранснафта".

1969-го после успешной работы нафротпроводу начали строительство 2 очереди магистрали, которое завершили в 1974 года. Таким образом увеличили поставку нефти больше чем в 2 раза.

Автор: currenttime.tv Схема нефтепровода "Дружба"

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Всего в систему нефтепровода входит 8,9 км труб, 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн м³ нефти. По нефтепроводу ежегодно экспортируют 66,5 млн т топлива.

Несмотря на хорошие показатели 2019-го вокруг нефтепровода разгорелся большой скандал. Вечером 19 апреля белорусы зафиксировали, что в российской нефти норма хлоридов превышена в десятки раз. После того Беларусь ограничила, а Польша вообще остановила транзит топлива. Оператор польского участка "Дружба" компания PERN заявила, что Польша и Германия не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями. Вслед от загрязненной российской нефти отказались южная ветвь магистрали - Чехия и Венгрия.

Хлорорганика используется для нефтедобычи с истощенных месторождений и могла вместе с топливом попасть в трубопровод. Транснефть считает, что попадание хлоридов было преднамеренным актом. Якобы, чтобы скрыть хищение нефти, преступники поставляли топливо с добавлением хлорсодержащих соединений.

Автор: belrynok.by Нефтепровод "Дружба" является крупнейшим в мире

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За несколько месяцев Россия исправила ошибки. Укртранснафта возобновила транзит нефти в Евросоюз. Общий объем некондиционной российской нефти с высоким содержанием хлорорганики, который накопился в трубопроводах, составил 5 млн т. Лишь в январе 2020 года Укртранснафта полностью вытеснила некачественную нефть с украинского участка "Дружба". За все периода вытеснения топлива Транснефть заплатила украинскому оператору более €4,3 млн компенсации. Президент РФ Владимир Путин заявил, что проблемы с нефтепроводом нанесли России весомых убытков. Считается, что, кроме компенсаций, за день простоя "Дружбы" Россия недосчитывается $80 млн выручки.

Инцидент с "Дружбой" - крупнейшая авария в российском топливно-энергетическом комплексе за последние десятилетия. Однако она стала одной из самых незаметных: внимание к ней в России незначительное, а в Евросоюзе минимальное. На международный уровень проблема вышла только, когда власть Польши публично призвала Россию и российские фирмы понести финансовую ответственность за ошибки, а также как можно скорее возобновить поставки чистой нефти.

На участке нефтепровода "Дружба" между Беларусью и Польшей зафиксировали новое загрязнение нефти хлорорганическими соединениями. Обнаружили после проведения анализа на пропускном пункте "Адамова застава", через который российская нефть поступает из Беларуси в Польшу. После обнаружения загрязнения польская сторона приостановила транзит российской нефти.