Начали строить новые боевые катера для ВМС

Сегодня заложены очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
"8 февраля 2019 на ЧАО" Завод "Кузница на Рыбацком" заложены очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503 ", - сообщает ВМС ВСУ Украины в Facebook.
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ВМС Украины собираются получить еще 3 катера Island в 2021 году.
Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн грн. Церемония передачи состоялась в пятницу, 24 января на морском вокзале Одессы, информирует пресс служба ГНСУ.
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