Начали строить новые боевые катера для ВМС

ВМС Украины собираются получить еще 3 катера Island в 2021 году Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Сегодня заложены очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"8 февраля 2019 на ЧАО" Завод "Кузница на Рыбацком" заложены очередные боевые катера для Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины - бронированный артиллерийский катер проекта 58155 и десантно-штурмовой катер проекта 58503 ", - сообщает ВМС ВСУ Украины в Facebook.

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ВМС Украины собираются получить еще 3 катера Island в 2021 году.

Соединенные Штаты Америки передали Государственной пограничной службе Украины снаряжение для морской охраны общей стоимостью около 29 млн грн. Церемония передачи состоялась в пятницу, 24 января на морском вокзале Одессы, информирует пресс служба ГНСУ.