Начали продажу известных электромобилей за 100 долларов

Компания Radio Flyer представила Tesla Model Y за 100 долларов. Это детская модель, которая имеет в длину 68 см и весит 4 кг. Но при этом - неплохо оснащена.
Оригинал Tesla Model Y стоит от 43 000 долларов. На детской модели можно сидеть верхом и отталкиваться ногами. Руль при этом торчит прямо из крыши "Теслы".
Авто разработали для детей в возрасте от 6 месяцев до 4 лет.
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С точки зрения внешности она является копией Тесла Model Y: имеет сигнал, эргономичное кресло, черные колесные диски с резиновой лентой.
Разработчики называют эту машину "вашей первой Tesla".
Ракету-носитель "Фалкон Геве" отправил на Марс американский миллиардер и основатель компаний "Тесла" Илон Маск.
Она - самая мощная в мире. Может нести до 64 т груза, имеет девять ускорителей. При этом значительно дешевле и быстрее, чем предыдущие модели. Весит более 14,2 тыс. т.
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