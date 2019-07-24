Начали передел собственности: почему завели дело против облгазов Фирташа

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона Фото: 24

Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о нарушении 18 облгазами закона об экономической конкуренции.

Компания "РГК" Дмитрия Фирташа занимает монопольное положение на рынке распределения газа и его продажи для нужд населения и промышленности. Ей принадлежат 20 облгазов по всей Украине.

"После того, как позволили депортации Фирташа в США, причастные к высшему государственному руководству решили воспользоваться случаем и начать передел собственности. Сделать это решили через Антимонопольный комитет. Облгаз является полуискусственный монополистом. Но долгие годы к его работе претензий не было. Пока не стало понятно, что владелец имеет все шансы уже никогда не вернуться в Украину", - говорит экономист Андрей Новак.

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В июне Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США. Штаты обвиняют олигарха в даче $18,5 млн взятки за разрешение на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Ему грозит 50 лет тюрьмы и конфискация активов. На запрос американских следователей в марта 2014-го Фирташа задержали в Австрии. Впоследствии выпустили под 125 млн евро залога. С тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США произойдет не раньше зимы.