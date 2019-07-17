Фирташ отправят в США не скоро

Экстрадицию Фирташа отложили. Фото: Экономическая правда

Экстрадиция украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США произойдет не раньше зимы.

"По состоянию на сейчас нет даты экстрадиции. Обвиняемый обратился о возобновлении дела и подал множество документов. По австрийскому процессуальному кодексу, можно давать разрешение на повторное открытие дела, что и было сделано".

"Учитывая массив информации и новых доказательств, добавленных к делу, потребуется некоторое время для оценки запроса на повторное открытие. Впрочем решение суда вновь может быть обжаловано. Поэтому даже после того, как судьи примут решение о повторном открытии дела, я не думаю, что оно будет завершено", сказала пресс-секретарь суда Кристина Зальцборн.

"Думаю, рассмотрение дела затянется дольше осени. Все зависит от времени процедуры повторного открытия дела", добавила она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фирташа экстрадируют в США - приняли окончательное решение

Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 году на запрос американских следователей, но выпустили под залог в 125 миллионов евро и с тех пор он оспаривает свою экстрадицию в США.

США обвиняет Фирташа в даче взятки в размере 18,5 миллионов долларов за лицензию на разработку титановых месторождений в Индии вне конкурса. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.