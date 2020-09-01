Начали действовать новые правила пересечения границы Украины с Беларусью

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2070
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1224
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3150
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7659
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1665
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11322
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1566
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 918
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 576
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
5
8
20
4
6
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Вооруженные силы получили модернизированную бронетехнику
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Назвали лучшее современное общественное ландшафтное пространство Украины
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Вареники с мидиями и сыр с трюфелями - как провожали лето на фестивали уличной еды
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Умерла украинская гимнастка, призер Олимпийских игр
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Наградили победителей видеопремии MTV VMA 2020
Видео
Все видео
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
В Украине за сутки Covid-19 убил 48 человек
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Российская пропаганда устроила акцию перед слушанием по делу MH17
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Коронавирус в Украине: какая ситуация после выходных
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Украинские истребители показали мастер-класс видео полетов
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2196
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 594
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 891
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5805
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3366
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 765
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 11:07

Начали действовать новые правила пересечения границы Украины с Беларусью

  Комментировать
Начали действовать новые правила пересечения границы Украины с Беларусью
Чтобы въехать в Украину из Беларуси, украинцы, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Фото: ГНСУ

Порядок выезда граждан Украины в Беларусь меняется с 1 сентября.

Согласно постановлению правительства, украинцы, которые хотят выехать в соседнюю страну, смогут сделать это исключительно при наличии загранпаспорта, сообщили в Госпогранслужбе.

Документ предусматривает частичное приостановление действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. В ГПСУ убеждены, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан. Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений

Чтобы въехать в Украину из Беларуси, украинцы, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Эти учреждения обеспечены всем принадлежащим оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

"Однако граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - заверили в Госпогранслужбе.

Жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

Накануне в украинском МИДе призвали граждан Украины не ездить в Беларусь из-за сложной общественно-политической ситуации там.

"Гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти", - сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Украина привлекла необходимые ресурсы и силы для усиления охраны границы с Беларусью. Сейчас ситуация на границе спокойная, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Начали действовать новые правила пересечения границы Украины с Беларусью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Начал вещание крымскотатарский телеканал

Начало действовать соглашение с ЕС

Рынок газа: что нового появилось для потребителей

Смертную казнь заменили пожизненным заключением

Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Пьеса пробудила украинский народ

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 64830
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 61393
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 8208
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
Под Верховной Радой взорвалась граната: 4 погибших
6
 Просмотров: 6543
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 6417
Общество
Шмыгаль назвал условия для открытия границы для иностранцев
Шмыгаль назвал условия для открытия границы для иностранцев
Российские хакеры раздают данные американских избирателей
Российские хакеры раздают данные американских избирателей Просмотров: 36
Ryanair не продает билетов на авиарейсы в Украину
Ryanair не продает билетов на авиарейсы в Украину Просмотров: 54
Каждый четвертый человек в мире против вакцинации от Covid-19
Каждый четвертый человек в мире против вакцинации от Covid-19 Просмотров: 72
Родителям дали право выбирать форму обучения для детей
Родителям дали право выбирать форму обучения для детей Просмотров: 117
Больше всего комментируют
5
"ЕС" требует устранения Фокина с ТКГ через сдачу интересов Украины
4
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
Зарплата врача после интернатуры должна начинаться с 20 тыс грн - Степанов
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
Голосов: 53040
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua