Начали действовать новые правила пересечения границы Украины с Беларусью

Чтобы въехать в Украину из Беларуси, украинцы, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Фото: ГНСУ

Порядок выезда граждан Украины в Беларусь меняется с 1 сентября.

Согласно постановлению правительства, украинцы, которые хотят выехать в соседнюю страну, смогут сделать это исключительно при наличии загранпаспорта, сообщили в Госпогранслужбе.

Документ предусматривает частичное приостановление действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан. В ГПСУ убеждены, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан. Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

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Чтобы въехать в Украину из Беларуси, украинцы, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Эти учреждения обеспечены всем принадлежащим оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

"Однако граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - заверили в Госпогранслужбе.

Жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

Накануне в украинском МИДе призвали граждан Украины не ездить в Беларусь из-за сложной общественно-политической ситуации там.

"Гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти", - сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

Украина привлекла необходимые ресурсы и силы для усиления охраны границы с Беларусью. Сейчас ситуация на границе спокойная, сообщил представитель ГНСУ Андрей Демченко.