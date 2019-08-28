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среда, 28 августа 2019 20:23

НАБУ мешает Украине взыскать деньги с Коломойского за Приватбанк - эксперт

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НАБУ мешает Украине взыскать деньги с Коломойского за Приватбанк - эксперт
Сергей Фурса: ситуация с Приватбанком является красной линией, перейти которую означает потерять поддержку всего западного мира. Фото: ukrinform.ua

Приватбанк и государство Украина пошлим в Суд Лондона, чтобы компенсировать потери страны и налогоплательщиков от деятельности Коломойского. Но украинские правоохранительные органы мешают этому процессу.

Пишет инвестиционный банкир Сергей Фурса в Фейсбуке.

"Согласно отчету Кролл, Коломойский вывел из Приватбанка 5,5 млрд долларов. Государство логично пытается вернуть эти деньги. Заморозить активы Коломойского логично. Это уже сделано. А дальше получить их и продать на открытом аукционе. Все логично. И действия эти выполнены юридической командой, которую нанял Приватбанк.

НАБУ приходит расследовать в Приватбанк. И НАБУ расследует, почему Приватбанк нанял хороших юристов для суда в Лондоне. По решению украинского суда, конечно. Которое стало результатом судебного иска двух депутатов, питающих нежные чувства к Коломойсому", - объясняет эксперт.

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По его словам, и прокуратура раньше, и НАБУ теперь с завидным постоянством играют на стороне бывших собственников Приватбанка.

"Действуют против государства. И прокуратура и НАБУ давно должны были и начать и закончить расследовать выведение средств из Приватбанка. Благо, там никто особо не прятался.
Было бы логично, но логику в силовых органах Украины знают плохо. И бывший менеджмент Приватбанка теперь уважаемые люди и даже некоторые борются с рейдерством. И акционеры вернулись. А НАБУ больше всего интересует, как это банк посмел нанять юристов чтобы отстаивать интересы государства в Высоком Суде Лондона. Что, кстати, самому этому Суду не очень помогает. Но помогает Коломойскому" - пишет Сергей Фурса.

Атака силовиков на руководство Приватбанка за то, что оно отстаивает интересы государства, выглядет совсем не случайной, считает он.

"Очень наивно думать, что все это не замечают наши западные парнеры, в том числе из МВФ. Которые четко обозначили, что ситуация с Приватбанком является красной линией, перейти которую означает потерять поддержку всего западного мира. И кредиты МВФ. Да и вообще любые кредиты, кроме российских. И когда НАЗК приходит искать коррупцию у главы НБУ, официально и давно, а главное законного и прозрачного миллионера, и когда НАБУ атакует юристов Приватбанка - это все звенья одной цепи", - добавляет эксперт.

72% общей суммы кредитов Приватбанк выдал компаниям, которые связаны с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

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28
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