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воскресенье, 21 июля 2019 15:04

Как бывшие владельцы Приватбанка выводили с него деньги - расследование

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Как бывшие владельцы Приватбанка выводили с него деньги - расследование
В ПриватБанке отмечают, что компании связаны с экс-владельцами банка, должны банку 240 млрд грн. Фото: Економічна правда

72% общей суммы кредитов Приватбанк выдал компаниям, которые связаны с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.

По данным кредитного агентства Fitch, около 81% всех активов Приватбанка - государственные облигации. Ими банк докапитализировало в конце 2016-го, когда государство национализировало финучреждение. Кредиты составили 19% всех активов Приватбанка. Большая часть из них связаны с бывшими собственниками банка, пишет Finbalance.

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Компании связаны с Коломойским, должны Приватбанку 240 млрд грн, говорят в банке.

Приватбанк подозревает Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в отмывании $470 млрд через кипрские компании. По версии Приватбанка, бывшие владельцы банка переводили деньги в дочерний банк на Кипре, оттуда – юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

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