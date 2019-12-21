На жеребьевке Кубка Украины засветилась сексуальная телеведущая

Состоялась жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины.

Мероприятие вели ведущие Игорь Цыганик и мисс Украина 2018 Леонила Гузь, передает sport.ua.

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Инстаграм девушки полон горячих фотографий. Недавно она снялась топлес, прикрыв грудь руками.

Месяц назад легендарный бразильский футболист Кака женился на модели Каролине Диас. Пара устроила свадьбу после трех лет отношений. Это уже второй брак Кака, до этого он 10 лет прожил с Карол Селико, от которой у него двое детей.