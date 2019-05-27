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понедельник, 27 мая 2019 15:02

На Зеленского подали в суд

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На Зеленского подали в суд
Владимир Горковенко пытается обжаловать решение о своем увольнении через суд. ФОТО: facebook.com

Бывший член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко подал в суд на новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. В иске требует признать противоправной отмену указа о своем назначении на должность, выданного Петром Порошенко.

"Во-первых, Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется. Во-вторых, это сегодня господин Президент издал "Указ об отмене Указа", а завтра даст указание расстрелять прямо на Хрещатике тех, кто ему не нравится. Такое в нашей истории мы уже проходили. Поэтому, читайТЕ!", — отметил Горковенко на своей странице в Facebook.

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На должность члена Нацсовета по вопросам ТВ и радиовещания Владимир Горковенко был назначен 4 мая этого года. Соответствующий указ издал еще действующий тогда президент Петр Порошенко.

facebook.com
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