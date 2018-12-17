На заседание по делу Гандзюк пришли неизвестные мужчины в камуфляже

17 декабря в Одессе проходит выездное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о нападении на советника главы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.
Под дверью облгосадминистрации собралась организованная группа мужчин в камуфляже. Они не впускали прессу, сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем в Facebook.
На форме мужчины не имели опознавательных знаков. Сами себя они называли ветеранами АТО.
"Есть только один момент. Во внутреннем дворе такая же группа людей в камуфляжной форме и с надписями: "Муниципальная стража". И это именно та структура — одна из более полусотни по всей стране — о которой я множество раз выступал в парламенте, в прессе и обращался, в частности, к МВД и Нацполицию с требованием обратить внимание на подмену муниципальными органами функций правоохранительных органов", - написал Найем.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сначала планировали побить: в чем признались убийцы Екатерины Гандзюк (видео)
Он добавил, что уже в следующем году в подобных организациях пройдут проверки, соблюдают ли они условия лицензионного права на ведение охранной деятельности.
"Одесса в этом списке стоит первая", — подчеркнул Найем.
Городской глава Одессы Геннадий Труханов на открытой части заседания, отвечая на вопрос, почему работники "Муниципальной стражи" не пускают на заседание горсовета активистов и журналистов, заявил: "В "Муниципальной страже" работают ветераны АТО. А активисты знают порядок пропуска и всегда могут попасть".
В деле по убийству советника председателя Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. Новым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, но имени не указал.
Комментарии