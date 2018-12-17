На заседание по делу Гандзюк пришли неизвестные мужчины в камуфляже

На заседание пришли неизвестные люди. Фото: Facebook

17 декабря в Одессе проходит выездное заседание временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию дела о нападении на советника главы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк.

Под дверью облгосадминистрации собралась организованная группа мужчин в камуфляже. Они не впускали прессу, сообщил нардеп от "Блока Петра Порошенко" Мустафа Найем в Facebook.

На форме мужчины не имели опознавательных знаков. Сами себя они называли ветеранами АТО.

"Есть только один момент. Во внутреннем дворе такая же группа людей в камуфляжной форме и с надписями: "Муниципальная стража". И это именно та структура — одна из более полусотни по всей стране — о которой я множество раз выступал в парламенте, в прессе и обращался, в частности, к МВД и Нацполицию с требованием обратить внимание на подмену муниципальными органами функций правоохранительных органов", - написал Найем.

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Он добавил, что уже в следующем году в подобных организациях пройдут проверки, соблюдают ли они условия лицензионного права на ведение охранной деятельности.

"Одесса в этом списке стоит первая", — подчеркнул Найем.

Городской глава Одессы Геннадий Труханов на открытой части заседания, отвечая на вопрос, почему работники "Муниципальной стражи" не пускают на заседание горсовета активистов и журналистов, заявил: "В "Муниципальной страже" работают ветераны АТО. А активисты знают порядок пропуска и всегда могут попасть".

В деле по убийству советника председателя Херсонского городского совета Екатерины Гандзюк объявили еще одно подозрение. Новым подозреваемым является гражданин по фамилии Левин, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, но имени не указал.