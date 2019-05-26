На Запорожье пронесся мощный смерч

Возле Мелитополя Запорожской области пронесся мощный смерч.
Стихию сняли на видео 25 мая местные жители. Соответствующий ролик опубликовали в YouTube.
На кадрах можно увидеть, что смерч создал гигантскую воронку на полях за городом.
Данных о разрушениях или пострадавших не было.
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В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч. Непогода накрыла Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Смерч также свирепствовал в лесу, за несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров его площади.
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