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воскресенье, 26 мая 2019 20:08

На Запорожье пронесся мощный смерч

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На Запорожье пронесся мощный смерч
В Запорожской области пронесся мощный смерч. Фото: скриншот

Возле Мелитополя Запорожской области пронесся мощный смерч.

Стихию сняли на видео 25 мая местные жители. Соответствующий ролик опубликовали в YouTube.

На кадрах можно увидеть, что смерч создал гигантскую воронку на полях за городом.

Данных о разрушениях или пострадавших не было.

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В Житомирской области в пятницу, 17 мая, пронесся смерч. Непогода накрыла Новоград-Волынский, Емильчино и Городницу. Смерч также свирепствовал в лесу, за несколько минут сильный ветер снес 100 гектаров его площади.

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