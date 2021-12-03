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пятница, 03 декабря 2021 06:55

На западе и в центре Украины снег и дождь, на остальной территории без осадков и тепло

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На западе и в центре Украины снег и дождь, на остальной территории без осадков и тепло
Погода по Украине на пятницу 3 декабря / "Укргидрометцентр"

3 декабря в западных и северных областях будут сильные дожди и снег. А на юге страны солнечно и потеплеет до +13.

Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

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Сегодня в западных областях, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской будет снег и дождь.

Температура будет колебаться на западе днем ​​-1+3°C, а ночью -1+2°C. На севере днем ​​+3+6°C, а ночью -1+2°C. На востоке днем ​​+10+12, ночью +3+6°C. На юге днем ​​+10+13°C, ночью +5+8°C. Днем +4+6 °C, ночью 0+2 °C.

Утром 2 декабря на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах было облачно и снежно. Ответное фото распространил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

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