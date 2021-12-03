На западе и в центре Украины снег и дождь, на остальной территории без осадков и тепло

3 декабря в западных и северных областях будут сильные дожди и снег. А на юге страны солнечно и потеплеет до +13.
Об этом сообщает "Укргидрометцентр".
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Сегодня в западных областях, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Черкасской будет снег и дождь.
Температура будет колебаться на западе днем -1+3°C, а ночью -1+2°C. На севере днем +3+6°C, а ночью -1+2°C. На востоке днем +10+12, ночью +3+6°C. На юге днем +10+13°C, ночью +5+8°C. Днем +4+6 °C, ночью 0+2 °C.
Утром 2 декабря на горе Пип Иван Черногорский в Карпатах было облачно и снежно. Ответное фото распространил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
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