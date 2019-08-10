На взятке задержали председателя районного совета

Задержали председателя Коростенского районного совета. Фото: прокуратура

9 августа военная прокуратура Центрального региона совместно с Киевским теруправлением ГБР и Управлением защиты экономики в Житомирской области задержала председателя Коростенского районного совета.

Чиновника задержали при получении взятки за сдачу в аренду больничных помещений, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Установлено, что требование председатель райсовета выдвинул физическому лицу-предпринимателю в начале августа. За передачу ему 1000 долларов США пообещал обеспечить победу ФОП в конкурсе и утверждение в дальнейшем договора аренды помещений Коростенского клинической больницы", - говорится в сообщении.

Задержанному готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

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Председателем Коростенского райсовета является 53-летний Василий Клименко, избранный от партии "БПП Солидарность".

Ему грозит от 5 до лет заключения с конфискацией имущества.

На взятке в размере $1,5 млн задержали гендиректора "Института охраны почв Украины" и руководителя предприятия "Головинский карьер".