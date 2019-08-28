На Волыни, "как спичка", вспыхнула новостройка

Огонь вспыхнул на крыше дома, где в то время шли работы. Фото: скрин с видео

В городе Ковель загорелся новый многоэтажный дом. Предварительно известно, что пожар возник в ЖК "Варшавский".

Видео с места происшествия обнародовали в местном Facebook-сообществе "Ковель онлайн". В ролике видно, как с крыши высотки поднимается густой черный дым.

Отмечается, что занялось на крыше дома, где в то время шли работы. Строители сразу вызвали спасателей.

К их приезду они пытались самостоятельно потушить огонь.

Пожар уничтожил значительную часть кровли, однако никто из работников не пострадал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве тушат большой пожар на крыше 5-этажного дома

Ранее в столичном ЖК "Новая Англия" загорелась новая многоэтажка.