На Волыни, "как спичка", вспыхнула новостройка

В городе Ковель загорелся новый многоэтажный дом. Предварительно известно, что пожар возник в ЖК "Варшавский".
Видео с места происшествия обнародовали в местном Facebook-сообществе "Ковель онлайн". В ролике видно, как с крыши высотки поднимается густой черный дым.
Отмечается, что занялось на крыше дома, где в то время шли работы. Строители сразу вызвали спасателей.
К их приезду они пытались самостоятельно потушить огонь.
Пожар уничтожил значительную часть кровли, однако никто из работников не пострадал.
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Ранее в столичном ЖК "Новая Англия" загорелась новая многоэтажка.
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