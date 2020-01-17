На водителей и пешеходов ждут штрафы

Автор: obozrevatel.com "Слуга народа" готовит новые штрафы для водителей и пешеходов

Народные депутаты от Слуги народа зарегистрировали в Раде законопроект о новых штрафах для участников дорожного движения.

В темное время суток их хотят обязать носить светоотражающие элементы. За несоблюдение закона предлагают ввести штраф в размере 51 грн.

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Проект также устанавливает обязанности для должностных лиц дорожных служб обеспечивать строителей, работающих на дороге, светоотражающими элементами.

Водители, велосипедисты и погонщики животных в условиях плохой видимости или в ночное время должны будут находиться на дороге в светоотражающих жилетах или крепить на одежду соответствующие ленты или наклейки. За нарушение этих требований предусмотрен штраф в размере 510 гривен.

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