На весенние праздники Укрзализныця запускает поезд Львов - Перемышль

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Фото: 5.ua

с 8 по 10 марта между Львовом и Перемышлем будет курсировать поезд № 90/89.

"Поезд № 89 будет отправляться из Перемышля в 10:15 и прибывать во Львов в 13:45. Из Львова поезд будет отправляться в 16:00 и прибывать в Перемышль в 17:46. Время следования поезда составит около 2,5 ч ", - говорится в сообщении Укрзализныци.

Поезд будет состоять из 6 купейных вагонов с местами для сидения второго класса. Стоимость проезда - около 260 грн.

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Также Укрзализныця к 8-му марта назначила дополнительные поезда в наиболее популярных направлениях. Они будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгорода, Черновцов, Днепра, Одессы и на других направлениях.

Укрзализныця запустила поезд Киев-Лисичанск с обновленными вагонами и в новой колористике. В ближайших планах компании сформировать полностью обновленный ночной экспресс Киев-Мариуполь.