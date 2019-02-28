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Эксперт рассказал, почему "Укрзалізниця" может частично приостановить работу

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Эксперт рассказал, почему &quot;Укрзалізниця&quot; может частично приостановить работу
Региональным подразделениям поручено максимально сократить парк тепловозов, задействованных в маневровой работе и оптимизировать пропуск грузовых поездов по электрифицированных участках. Фото: Экономическая Правда

Запаса дизельного топлива осталось на один день, а по правилам его должно хватать минимум на месяц.

Говорит в комментарии для Gazeta.ua директор программы "Инфраструктура будущего" Украинского института будущего Владимир Шульмейстер.

"Похожая ситуация с топливом в "Укрзалізниці" была в 2015 году. Она сложилась из-за того, что не могли провести качественные тендеры на закупку. Поставщики топлива блокировали их через Антимонопольный комитет. Тогда и сейчас есть риск остановки работы. Магистральные пути электрифицированы в большинстве своем. Там ходят електролокомотивы. Но подвозные пути, которые локально действуют в городе или области, обслуживаются локомотивами на дизельном топливе", - объясняет он.

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Деньги на закупку топлива "Укрзалізниця" имеет, считает эксперт.

"Поэтому скорее всего проблема по снабжению та же. "Укрзалізниця" не может напрямую закупить топливо. Для таких масштабных закупок надо провести тендер. Чаще всего глубинная причина таких проблем - коррупция. "Укрзалізниця" может решить закупить топливо без тендера, чтобы не останавливать свою работу, но это очень маловероятный сценарий. Они могут получить обвинения в коррупции от СБУ", - добавляет Владимир Шульмейстер.

"Укрзалізниця" ввела ограничения на использование дизельного топлива в связи с прекращением поставок и критически низкими запасами.

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