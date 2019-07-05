"На улицу выхожу редко, потому что дети смеются с моего роста" - сироте Анатолию Тимчуку негде жить

Фото: Facebook

Почти год 24-летний Анатолий Тимчук с Житомирщины борется с чиновниками за право на собственное жилье. Мужчина имеет инвалидность и статус сироты. По закону еще после выпуска из школы должен был получить желаемую регистрацию. Однако сейчас ему приходится надеяться только на помощь неравнодушных и волонтеров.

У матери Анатолия в 19 лет обнаружили шизофрению. Женщина стала агрессивной, себя не контролировала. Под опеку ее взяла мать Анна Степановна.

"Когда мама узнала о беременности, просила бабушку не убивать ребенка. Под контроль ее взяли врачи. Давали сильные антибиотики. Поэтому у меня развилась патология, - рассказывает Анатолий.

Автор: Facebook Сегодня Анатолий Тимчук живет исключительно за счет волонтеров и неравнодушных украинский

- Я родился с тяжелой формой ДЦП. Ноги не двигались. Маму после родов автоматически лишили родительских прав. Меня отправили в Новоград-Волынский Дом ребенка, маму - в психбольницу, поскольку ее состояние ухудшилось.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Ольги Севрук истощения перед ВНО спровоцировало опухоль головного мозга

В Доме ребенка я пробыл 8 лет. Затем учился в школе-интернате в селе Потиевка Житомирской области. Там мне сделали операцию. Начал ходить, хоть и с помощью. Сначала на ходунках, потом с костылями.

Когда мне исполнилось 18, школа отправила в дом престарелых. Хотя по закону государство должно обеспечивать сирот жильем. В гериатрическом пансионате неприятная атмосфера. Постоянный плохой запах. Со мной в комнате жил мужчина, который ходил в туалет прямо в комнате. Он просто доживал, за собой не мог ухаживать. Персонал хорошо ко мне относился. Однако морально давили правила - нельзя было выходить за территорию. Отношения там не построишь".

После неоднократных обращений к руководству заведения Анатолию позволили учиться дальше. Он вступил в Житомирское высшее профессиональное училище-интернат для людей с инвалидностью. Там получил специальность "оператор компьютерного набора и секретарь руководителя".

"Пока учился, жил в общежитии. В прошлом году я выпустился, и снова встал вопрос жилья, - продолжает Тимчук. - К себе прописала бабушка парня, с которым я подружился в училище. К нему мы ездили на каникулы. Денег она не взяла, хотя предлагал. Летом я дополнительно закончил курсы SMM-менеджера. Там меня заметили чиновники из Минрегиона. Взяли на работу - вел страницу в Facebook одного из их проектов.

Осенью я переехал в Киев. Волонтеры помогли снять жилье. Хотя оно не совсем было приспособлено под мой рост - 124 см, однако лучше, чем ничего. Главное, чтобы ручка двери не была высоко. Остальные вещи мне помогает делать мой костыль. Он мне за третью руку и ногу. Им могу достать выключатель света, открутить кран, даже помыть голову".

В декабре Анатолий встретился с президентом Петром Порошенко на конференции, посвященной Дню людей с инвалидностью. Мужчине пообещали разобраться с его жилищной проблемой.

Автор: Facebook В декабре прошлого года Анатолий встречался с Петром Порошенко. Однако помочь в Администрации президента ему не смогли

"Я думал, что мне повезло - поговорил с президентом. Со мной связались сотрудники его пресс-службы. Хотели снять обо мне агитационный ролик. И я отказался что-либо говорить, пока не увижу настоящей помощи. Поэтому обо мне быстро забыли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сирот и детей воинов АТО выгнали из греческого отеля из-за украинского флага

Кто-то из активистов написал о моей истории с президентом. В Минрегионе это восприняли как антипиар к выборам и уволили. Прямо о причинах не сказали, но у меня такая теория. Других поводов не вижу. Затем было временное жилье от Красного креста, столичного Кризисного центра. А в мае меня выписала знакомая из Житомира. После потери прописки я не могу получать социальную помощь. Это хоть всего 2200 гривен, однако очень нужные деньги. На них купил бы еды. Также у меня часто болят ноги. Поэтому покупаю специальные мази. В транспорте меня укачивает, поэтому должен принимать таблетки от тошноты. На это идет 500-600 гривен в месяц. Одежду уже и не покупаю".

Волонтеры временно поселили мужчину на территории национального парка "Межигорье" в селе Новые Петровцы под Киевом.

"Поесть мне приносит один неравнодушный человек, - говорит Анатолий. - На улицу редко выхожу, потому что дети часто смеются с моего роста. В город езжу только по срочным вопросам. Подвозят знакомые на машине. Метро вообще не пользуюсь, потому что однажды упал на эскалаторе, а люди рядом проигнорировали просьбу помочь. В общественном транспорте и на улице часто смотрят косо или стараются не обращать внимания".

Автор: Facebook Сегодня Анатолий Тимчук живет исключительно за счет волонтеров и неравнодушных украинский

В Киевской городской администрации заявление о необходимости жилья от Анатолия Тымчука приняли. Однако сказали, что рассчитывать на быстрое решение не стоит. В Житомире мужчину отсылают в деревню, где живет его бабушка с мамой. Однако там он не жил ни дня. В сельском совете объяснили, что на жилье претендовать не может.

"Несмотря, какая мама, я ее все равно люблю. Два раза ее видел, когда бабушка привозила ко мне в интернат и училище. Когда мама в сознании, то плачет. Спрашивает, как у меня дела. Бабушка мне часто привозила ягоды. Их собирала мама, за ними ходила в лес. Бабушка меня под опеку не может взять, потому что имеет маму. И возраст уже немалый".

Теперь Анатолию остается искать работу и оббивать пороги чиновников в надежде, что на его тяжелое состояние обратят внимание.

Желающие помочь могут отправлять средства на карту Приватбанка 4149 4991 0439 3762, Тимчук Анатолий Иванович. Также лично пообщаться с ним можно на странице в Facebook.