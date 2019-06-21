На улицах Львова начался флешмоб "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты в разных районах города предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю".

По словам активистов, флешмоб направлен на борьбу с коррупцией, как во Львове, так и по всей Украине.

"В первую очередь, мы хотим показать, что в таком явлении, как коррупция виноваты обе стороны - и та, что требует и берет взятки и та, что соглашается и дает их. Мы не просто говорим о коррумпированной власти и обществе. Мы призываем к конкретным действиям - не брать и не давать взятки. Начинать надо с себя", - говорят организаторы флешмоба.

В то же время львовяне облюбовали акцию и охотно брали наклейки. Особенно флешмоб порадовал водителей.

"Такая наклейка на автомобиле будет предупреждать тех, кто вздумает с меня поживиться. Хорошая идея", - считает автомобилист Николай.

В то же время львовяне заметили, что видели похожие бигборды в городе с фото и именем известного львовского застройщика Ростислава Мельника. Предполагают, что он планирует идти на выборы в Верховную Раду.

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"

Общественные активисты Львова предлагают прохожим и водителям наклейки с надписью "Взятки. Не беру. Не даю"