На Украину надвигаются снег и морозы

На выходных ухудшится погода. Фото: Главком

В ближайшие три дня в Украине ожидаются дожди, снег и морозы.

"Ближайшей ночью в северных областях и на Левобережье мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, местами порывы юго-западного ветра 15-20 м/с, в Черниговской и Сумской значительные осадки, завтра днем ​​в южной части временами осадки, преимущественно в виде дождя", - сообщили синоптики в Укргидрометцентре.

9 января южных, восточных и большинстве центральных областей мокрый снег и дождь, в юго-восточных областях местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед; на остальной территории, а 10 января в Украине без существенных осадков.

Температура ночью и днем ​​от 3° мороза до 3° тепла, на юге днем ​​до 6° тепла; в течение 9-10 января снижение ночной температуры до 2-8° мороза.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Холод и снег будет чередоваться с теплом: народный синоптик дал прогноз на весну

Напомним, в Черногорском массиве Карпат в Украине начался лавинный сезон.