На Украину надвигается мощный ураган с метелями

Во многих регионах Украины ожидается сильный мокрый снег. Фото: Facebook

В четверг, 28 января, синоптики прогнозируют существенное ухудшение погодных условий и сильные снегопады в нескольких областях Украины.

Об этом предупреждают на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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В Одесской и Николаевской областях объявлен максимальный ІІІ уровень опасности - красный. Там прогнозируют чрезвычайные снегопады (прирост снежного покрова 30-40 см), усиление скорости ветра до 15-20 м/с и сильную метель.

В Кировоградской области также ожидается сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. В этом регионе объявили II уровень опасности - оранжевый.

Кроме того, значительный мокрый снег прогнозируют в Черкасской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях (прирост снежного покрова 10-15 см).

Из-за ухудшения погодных условий могут возникнуть нарушения и прекращение движения транспорта, а также отключение от энергоснабжения населенных пунктов.

Морозы до -20...30°С, которые были в этом месяце, могут вернуться еще раз к концу этой зимы. Но это изменение погоды, если произойдет, то продлится недолго.