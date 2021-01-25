Синоптик предупредила о возвращении морозов

Синоптикиня утверждает, что зима еще не закончилась. Фото: pixabay

Морозы до -20...30°С, которые были в этом месяце, могут вернуться еще раз к концу этой зимы.

Но это изменение погоды, если произойдет, то продлится недолго, рассказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня в эфире канала "Україна 24".

По ее словам, теплые зимы для Украины становятся новой нормой.

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"На фоне теплой погоды, преимущественно ноль и небольшой минус, мы будем иметь отдельные периоды с холодной или очень холодной погодой, которую мы имели недавно. Морозы будут ощутимы - 20-30 градусов. Но эти периоды будут достаточно редкими", - сказала она.

Синоптик утверждает, что зима еще не закончилась.

"Поэтому в феврале и даже в марте можно еще ожидать таких периодов погоды, когда на 2-3, максимум на 5 дней температурный фон будет снижаться к суровой зиме", - добавила она.

Неделя в Украине начнется сильным ветром. Надвигается циклон Lars, который принесет много осадков. Порывы юго-восточного ветра в понедельник будут достигать 15-22 м/с.