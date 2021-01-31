На Украину надвигается мощный циклон - готовимся к осадкам

В феврале прогнозируют снегопады и гололед. Фото: pixabay.com

С 1 февраля в Украину придет циклон. Прогнозируют осадки и гололед.

"Февраль дебютирует в Украине очередными снегопадами, гололедом и даже дождем. Будет и мороз, и оттепель", - написала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В понедельник на севере - снег, а на Харьковщине, Одесской, Николаевской и в большинстве центральных областей будет преобладать дождь или мокрый снег.

Северо-западная часть Украины, Волынь, Ровенская, большинство Львовщины и Закарпатья, а также юго-восточная часть, Запорожье, Донетчина, Луганщина, Крым и Херсонщина осадков от циклона не получат.

На востоке Украины юго-восточный ветер ожидается штормовым.

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"Температура воздуха самой низкой будет на Западе и Севере: ночью -6...- 12 градусов, днем ​​-2...- 5 градусов, на Закарпатье - +1...+3 градуса. На остальной территории Украины в течение дня будет тепло, +1...+4 градуса, на востоке, юге и в Днепропетровской - +4...+9 градусов, в Крыму - до +10...+14 градусов", - говорит Диденко.

В Киеве завтра снова ожидаются снегопады. На дорогах - гололедица. Температура воздуха в столице ближайшей ночью достигнет -6...-9 градусов, днем ​​- -2...-4 градуса.

В результате непогоды в Украине остаются обесточенными 182 населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.