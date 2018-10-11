На Украину надвигается мощный антициклон Victor

На Украину надвигается антициклон. Фото: Знай

На Украину надвигается антициклон Viktor, который будет определять погоду в Украине на выходных и следующей неделе.

"Никакого дождя не будет еще долго. Ночью ожидается + 4 + 9 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко в Facebook

В Киеве до конца недели будет без осадков.

"Ожидается повышение дневной температуры воздуха до +15 градусов. Антициклон - идеальная пора для туманов", - уточнила синоптик.

11 октября на западе будет +20 градусов, востоке +18 градусов, севере +17 градусов, юге +21 градус, центре +18 градусов.

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Минус 12 в октябре и снежный ноябрь: синоптики прогнозируют резкое похолодание.