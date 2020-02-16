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воскресенье, 16 февраля 2020 19:39

На Украину надвигается циклон - ожидается сильный ветер

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На Украину надвигается циклон - ожидается сильный ветер
В Украине ожидается сильный ветер. Фото: Reuters

Циклон Victoria надвигается на территорию Украины.

"Циклон такой масштабный, что его потасовка почувствуем завтра и мы, украинцы. Порывы юго-западного ветра могут достигать в Украине штормовых. Пришейте к шляпам резиночки, как в детстве к перчаткам", - написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Понедельник, несмотря на ветер, обещает быть теплым.

Дневная температура воздуха в большинстве областей повысится до 5 + 13 градусов. Только в восточных областях будет прохладно. Осадки маловероятны, преимущественно будет солнечно.

В Киеве в понедельник днем ​​ожидается 6-9 градусов тепла, порывистый ветерок, без осадков.

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Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям также предупреждает о сильных порывах ветра в столице.

"По прогнозам Укргидрометцентра, в Киеве и до конца суток 16 февраля, ночью и утром 17 февраля порывы ветра 15-18 м/с. І уровень опасности", - говорится в сообщении.

Завтра, 13 февраля, в Украине будет влажная погода с периодическим небольшим мокрым снегом. На западе и юге - без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь.

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  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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